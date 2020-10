Monza, Brocchi: "I casi covid? L'allerta è stata massima. Dobbiamo restare uniti"

Christian Brocchi, tecnico del Monza, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Pisa: "Dobbiamo esaltarci nelle difficoltà, dobbiamo stare uniti: chi si è allenato in questi 10 giorni ha dato un segnale importante, nel momento di difficoltà bisogna tirare tutto quello che si ha dentro. Giocheremo contro una squadra che viene da un risultato bugiardo, cercheremo di non pensare a tutto ciò che ci sta succedendo. Dovremo essere forti e andare contro ogni situazione".

Si può parlare di sfortuna visto quanto accaduto per via della situazione Covid?

"Parlerei proprio di un qualcosa che sta succedendo nel mondo, di qualcosa di più grande delle singole raccomandazioni. Se è successo qualcosa da noi, dove l'allerta è stata massima, dovremo dare segnali diversi all'esterno: non bisogna impedire ai ragazzini di giocare, ma c'è la necessità di dire agli adulti di prendere qualche accortezza in più. Poi però si entra in argomenti che non sono di mia competenza. Ci sta capitando tutto ciò, vuol dire che nonostante la massima allerta stiamo affrontando qualcosa di enormemente grande, dobbiamo parlare con le persone accanto a noi per far capire l'importanza di cose che vengono prima".