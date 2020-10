Monza, Brocchi: "I tanti contagiati non devono essere una scusa, abbiamo una squadra forte"

vedi letture

Cristian Brocchi, allenatore del Monza, dopo l'1-1 di stasera sul campo del Pisa è intervenuto al microfono di Dazn: "Peccato perché fino al 20-25' del secondo tempo abbiamo tenuto botta, giocando bene e ribattuto colpo su colpo. I ragazzi hanno saputo ripartire con veemenza e gestire i vari momenti della partita. Negli ultimi 20' ci è venuta a mancare un po' di energia, non giocavamo da venti giorni e la condizione non era ottimale, abbiamo bisogno di continuità. Abbiamo subito un gol su una seconda palla, è un peccato".

Avete ancora otto positivi fuori.

"Ma non deve essere una scusante per noi. Abbiamo una squadra forte, i giocatori che hanno giocato oggi hanno dato tutto in questo momento. Siamo pronti a giocare per trovare la continuità che ci serve".