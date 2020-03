Monza, Brocchi: "La Pianese? Quando ci sarà l'ok sono sicuro che i problemi saranno risolti"

Da Monza arrivano alcune dichiarazioni di Cristian Brocchi, tecnico della formazione dominatrice del Girone A di Serie C, che ha fatto il punto sullo stop forzato del campionato a causa dell'emergenza Coronavirus che sta colpendo il nostro paese. "Abbiamo cercato di cambiare un po' i programmi dei lavori - ha spiegato a BinarioSport -. Non giocando nel weekend abbiamo avuto la possibilità di caricare un po' di più. Nelle ultime gare abbiamo sofferto un po' di più dal punto di vista dei risultati. Qualcosa di più si doveva fare e la squadra mi ha dato le risposte giuste sotto il punto di vista della voglia di arrivare al prossimo appuntamento al 100%".

Sul tema del Coronavirus: "Dal primo momento nel quale si è parlato di Coronavirus sostengo che ci siano delle persone competenti al lavoro per risolvere la situazione. Noi in questo momento siamo spettatori di quello che sta succedendo, adempiendo a quanto ci viene detto. Spero che il contagio colpisca il minor numero possibile di persone e che si risolva tutto il prima possibile".

Sulla Pianese unico club colpito dal Coronarivus: "Nel momento in cui verrà dato l'OK significherà che tutti sono sicuri al 100% che non ci saranno problematiche. Ognuno ha il suo ruolo, da allenatore non posso dire io se è giusto giocare o no. Nel momento in cui ci diranno che si potrà giocare, da allenatore sarà assolutamente tranquillo.