Monza, Brocchi: "Milan? Speriamo di poter replicare presto la sfida in Serie A"

Intervistato dal Corriere dello Sport il tecnico del Monza Cristian Brocchi ha parlato in vista della sfida amichevole contro il Milan: “Quella di domani non la considero solo un’amichevole, ma qualcosa che va oltre, sperando di poterla presto replicare in Serie A. Faccio sempre il tifo per loro e credo che Maldini meriti grande rispetto, è un lusso per il calcio anche se tutti hanno bisogno del proprio tempo. Anche per questo sarà emozionante ritrovare il Milan domani. Paolo ha dimostrato di avere le idee chiare, credo che nessuno di noi abbia la bacchetta magica. Rimpianti? Ho un solo rammarico, in realtà. Il fatto che quel Milan fosse in fase di transizione societaria, a breve ci sarebbe stato il cambio di proprietà che non mi ha permesso di restare più a lungo. Altrimenti avrei ricominciato la stagione a luglio, lavorando in maniera diversa. - continua Brocchi tornando al Monza – Abbiamo una squadra competitiva per il vertice e per centrare l'obiettivo. Dovremo saper sopportare anche tutte le pressioni che arrivano dall'esterno. Ibra? È un'idea che stuzzicava tutti, se non avesse rinnovato il contratto con il Milan. Ma oltre all'operazione complessa in sé, ci sono anche dei parametri da rispettare. In serie B è tesserabile soltanto un massimo di 18 giocatori nati prima del '97. Per noi sarebbe stato un sogno, ma il pensiero dev'essere prima di tutto quello di realizzarne un altro, la promozione in serie A”.