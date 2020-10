Monza, Brocchi: "Oggi è mancato solo il gol, Brignoli sembrava Superman"

vedi letture

Il tecnico del Monza Cristian Brocchi ha commentato così il match pareggiato per 0-0 contro l’Empoli: “Oggi è mancato solo il gol - le parole riprese da Tuttomonza.it -, Brignoli ha fatto almeno 3 interventi devastanti, abbiamo avuto palle gol importanti non sfruttate. Peccato perché abbiamo fatto una grande partita. Venire a Empoli e fare la partita che abbiamo fatto non era facile, costruire tante palle gol non era facile. Purtroppo abbiamo trovato un portiere che oggi era in giornata di grazia, travestito da Superman e non ci ha fatto portare a casa i 3 punti. La squadra sta crescendo e oggi lo ha dimostrato. Boateng è entrato, ha dato qualità, giocate, freddezze in un momento difficile in cui serviva la sua esperienza e si è visto. Ora la sposta servirà per mettere a fuoco le cose da migliorare e penso che ogni partita i giocatori si stanno conoscendo, non era facile fare una partita del genere. Siamo sulla buona strada, peccato potevamo vincere con la Spal e oggi, dobbiamo miglioraci in qualcosa. Lo faremo e sono sicuro saremo ripagati anche di questa sfortuna”, ha concluso.