Monza, Brocchi: "Quel gol al 90' ha rovinato un secondo tempo meraviglioso"

C'è molto rammarico in casa Monza per il risultato sfumato proprio al 90' dopo una prova generosa della squadra nonostante l'inferiorità numerica. Il tecnico Cristian Brocchi ha così commentato la prestazione contro il Pescara, ai microfoni dei media ufficiali del club:

"Quel gol al 90' ha rovinato tutto. Abbiamo fatto un secondo tempo meraviglioso, soprattutto quando siamo rimasti in 10. La squadra ha dimostrato di aver la voglia di recuperare la partita, voglia di giocarsela. Abbiamo fatto trenta minuti veramente belli. Peccato poi sul 3-2 perché in quelle occasioni bisogna avere ancor più cattiveria agonistica, sangue agli occhi e voglia di non prendere gol. Purtroppo per quella palla abbiamo rovinato qualcosa di importante avevamo fatto in 10 contro 11."

E' una categoria in cui non ci sono partite facili.

"Di questo ne siamo consapevoli, ma in una partita come quella di oggi uscire sconfitti così fa arrabbiare. Quell'ultima palla andava gestita con una cattiveria agonistica diversa, il rammarico è quello. Dopo l'ultima mezzora giocata con qualità e voglia, buttare via punti per quell'ultimo episodio è un brutto colpo."

Si torna subito in campo, arriva l'Ascoli.

"Sono tutte partite difficili. La Serie B è questa e bisogna lottare sempre con il coltello tra i denti. Lo abbiamo fatto oggi, ma solo fino a quell'ultimo calcio d'angolo".