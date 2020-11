Monza, Brocchi: "Siamo dentro un processo di crescita, era importante vincere oggi"

Seconda vittoria consecutiva per il Monza, la prima in casa arrivata nel big match di giornata contro il Frosinone. Al termine del match, il tecnico Cristian Brocchi ha analizzato così il successo. "Era molto importante vincere oggi, per dare seguito alla vittoria con il Cittadella. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi, è stata una vittoria contro una squadra forte. Siamo in un processo di crescita, abbiamo perso venti giorni del nostro percorso e sono stati difficili. Il gruppo ha dato dimostrazione di essere forte e di voler avere un ruolo di protagonista in questo campionato. Quando fanno gol gli attaccanti è sempre bello, hanno dato un grande aiuto alla squadra. In questo periodo siamo stati criticati di non fare gol ma eravamo stati poco cinici sotto porta a differenza di oggi. Siamo tutti felici".