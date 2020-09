Monza, caccia a un trequartista. Spunta il nome di Mancosu del Lecce

Secondo quanto riferito da Tuttosport il Monza sarebbe alla caccia di un altro colpo per puntare con decisione alla Serie A. Il ruolo prescelto è quello del trequartista e per questo la società brianzola starebbe valutando se pagare o meno la clausola di Marco Mancosu del Lecce. Si tratterebbe di un esborso da tre milioni di euro per il giocatore che lo scorso anno è stato protagonista in Serie A con 14 gol.