Monza, Carlos Augusto: "Sono molto felice per il gol. Dobbiamo velocizzare il giro palla"

vedi letture

Carlos Augusto, difensore brasiliano classe '99 del Monza, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN durante l'intervallo dell'incontro Monza-Ascoli, momentaneamente sul risultato di 1-0 per i padroni di casa, valevole per la 14ª giornata della Serie BKT 2020/2021:

"Sono molto felice per il gol - dichiara il calciatore biancorosso - e per il fatto che stia aiutando la squadra. Adesso andiamo negli spogliatoi e vediamo cosa ci dirà il Mister (Cristan Brocchi, ndr) in vista del secondo tempo".

Sulla difficoltà trovata a far gol a quest'Ascoli nel primo tempo: "Penso che dobbiamo riuscire a far girare più velocemente palla perché l'Ascoli è una squadra molto chiusa. Ora vediamo cosa ci dirà il Mister per migliorare le cose".