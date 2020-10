Monza, D'Errico: "Teniamo tantissimo alla Coppa. Pordenone? Sarà battaglia"

Il capitano del Monza Andrea D'Errico ha parlato in conferenza stampa della sfida di Coppa Italia contro il Pordenone: “Una partita sicuramente fondamentale perché la nostra proprietà ci impone di giocare sempre per vincere, per cui è una competizione a cui teniamo tantissimo. Il Pordenone lo scorso anno ha fatto molto bene, quest'anno forse è partita un po' meno bene, ma ha tanta esperienza, gioca assieme da tempo e ha un mister molto preparato. Sarà una battaglia. Serie B? Lo sapevamo fin dall'inizio che che sarebbe stato tosto, i risultati non ci stanno dando ragione, ma daremo sempre di più per uscire da questa situazione che non è drammatica anche se serve dare una sterzata”.

Sono 21 i giocatori convocati dal tecnico Brocchi per la sfida. Prima chiamata per i giovani Amato, Giosuè, Claferai e Robbiati. Questo l'elenco completo:

Portieri: Lamanna, Sommariva, Rubbi



Difensori: Bellusci, Scaglia, Pirola, Amato

Centrocampisti: Rigoni, Fossati, Barberis, D'Errico, Frattesi, Barillà, Armellino, Colpani, Lombardi, Machin, Robbiati, Giosuè

Attaccanti: Caccavo, Colferai