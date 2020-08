Monza, Donati si presenta: "Gran gruppo, in A si va con determinazione e testa"

Il neo acquisto del Monza Giulio Donati si è presentato ai microfoni del sito ufficiale del club. Queste le sue parole raccolte da TuttoMonza.it: "Il Monza ha un progetto ambizioso e le motivazioni non mancheranno sicuramente per fare bene e raggiungere il nostro obiettivo. Ho avuto il piacere di incontrare Gallliani, i messaggi sono stati pochi ma precisi, fin da subito ho capito il compito che mi aspettava e farò di tutto per centrarlo. E' solo il secondo giorno di lavoro ma sono rimasto colpito dal gruppo, ragazzi affiatati con qualità, intensità, ci sono tutti i presupposti per far bene. In A si va con tanto lavoro, idee chiare e condivise, dopo aver immagazzinato il concetto sarà una questione di testa perché la qualità non manca. Ai nuovi tifosi dico che metto sempre tutto in campo, il lavoro porta sempre risultati e anche quest'anno suderò al 100% per far bene".