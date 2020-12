Monza-Entella, deve essere la gara di De Luca: La Zanzara festeggia le 300 gare tra i pro

Un obbligo, o quasi: ma domani sera Monza-Entella, gara valida per la 12^ giornata del campionato di Serie B, dovrà essere il match di Giuseppe De Luca.

Come infatti ha evidenziato il canale Twitter dei liguri, l'attaccante dei Diavoli Neri domani festeggerà le 300 presenze tra i professionisti, in un momento sicuramente delicato per la sua formazione: l'Entella è fanalino di coda della classifica, con soli 5 punti centrati, e una svolta è quanto mai urgente.

Svolta che dovrebbe però arrivare anche per il classe '91, quest'anno con sole due reti all'attivo: la gara contro il Brescia della 6^ giornata lo aveva sbloccato, tanto che si era ripetuto anche contro il Lecce nel turno successivo, ma a questi due centri non hanno poi avuto seguito.

L'attesa è grande, ma stavolta anche doppia. Perché la partita in Brianza potrebbe davvero essere la chiave di volta di un'annata che rischia di farsi sennò eccessivamente pericolante.