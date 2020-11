Monza, Fossati: "Covid e infortuni ci hanno frenato. La vittoria di sabato ci darà la spinta"

Il vice capitano e centrocampista del Monza Marco Fossati ha parlato nel corso della trasmissione Cuore Biancorosso dell’inizio di stagione e delle difficoltà dovute al Covid-19: “Contro Empoli e SPAL abbiamo giocato meglio rispetto che contro il Cittadella, ma il calcio è così e sabato abbiamo dimostrato carattere e intensità portando a casa la vittoria. Infortuni e Covid-19 ci hanno condizionato, inoltre la squadra ha molti elementi nuovi e gioca un campionato diverso, ma con la rosa al completo possiamo solo crescere e la vittoria di sabato ci darà una grande spinta a livello morale. - continua Fossati come riporta Monza-News.it - Sospensione campionati per Covid? Attualmente non abbiamo questa preoccupazione. Facciamo la nostra vita, cercando meno contatti possibile ed essendo responsabili. L’importante è essere consapevoli e gestire al meglio questa situazione, per lo svago ci sarà tempo”.