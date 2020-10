Monza, Fossati: "Giorni difficili, ma non bisogna mai abbattersi. Cittadella? Una big della B"

Alla vigilia della sfida contro il Cittadella, il centrocampista del Marco Fossati ha parlato della vittoria in Coppa Italia che ha fortificato lo spirito di squadra: “Arriviamo da una grande prestazione, una vittoria arrivata ai rigori dopo una gara in cui abbiamo dimostrato un enorme spirito di squadra giocando a lungo in dieci uomini e siamo soddisfatti. Ma ora dobbiamo pensare alla sfida di domani contro una squadra collaudata da ormai parecchi anni, una big della Serie B che ogni anno costruisce qualcosa di importante e sta sempre lì davanti. - continua Fossati ai canali ufficiali del club – Questi ultimi giorni sono stati difficili viste le tante positività riscontrate, ma siamo stati bravi a restare compatti e ora piano piano chi rientrerà ci darà una grossa mano. L’importante è trarre gli aspetti positivi e non farsi buttare giù perché i momenti negativi possono capitare. La Serie B poi è un torneo lungo e pieno di insidie, dove non bisogna mai abbattersi e saper sempre reagire”.