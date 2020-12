Monza, Fossati sull'Entella: "Occhio ai passi falsi". Balotelli ancora out dai convocati

Il centrocampista del Monza Marco Fossati ha parlato ai microfoni della società in vista della sfida contro la Virtus Entella mettendo in guarda sui rischi che nasconde la sfida: “A Venezia abbiamo conquistato una grande vittoria di squadra e gruppo. Era facile prepararla mentalmente, mentre questa con l’Entella è la classifica partita dove si può rischiare di fare un passo falso. Bisogna prepararla con la testa e la concentrazione giusta per non commettere errori. Servirà scendere in campo con l’attenzione giusta. La vittoria serve sempre, la classifica dice che sono ultimi e che quindi potrebbero essere tre punti facili, ma dobbiamo essere noi a portare la gara sul binario a nostro favore perché il risultato non è affatto scontato”.

Sono 24 i giocatori convocati dal tecnico Brocchi che dovrà fare a meno di Finotto, D’Errico e Paletta. Ancora out anche Balotelli. Questa la lista completa:

Portieri: Lamanna, Sommariva, Di Gregorio,

Difensori: Donati, Bellusci, Bettella, Scaglia, Carlos Augusto, Sampirisi, Lepore, Pirola

Centrocampisti: Rigoni, Fossati, Boateng, Barberis, Frattesi, Barillà, Armellino, Colpani, Machin

Attaccanti: Gytkjaer, Maric, Mota, Marin