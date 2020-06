Monza, Franco: "Berlusconi e Galliani trasmettono voglia di vincere. Ora puntiamo alla A"

Il difensore del Monza Michele Franco ha parlato a pianetaserieb.it della cavalcata di questa stagione culminata con la promozione in Serie B: “Non è mai facile vincere quando si è obbligati a farlo, sapevamo fin dal primo giorno che l’obiettivo era la promozione e abbiamo sempre lavorato in quel senso e siamo stati bravi a vincere attraverso il bel gioco. Mai come quest’anno ho avuto una sicurezza e una consapevolezza tale nel raggiungere un obiettivo. Galliani e Berlusconi hanno conquistato l’Europa e il Mondo per 30 anni con il Milan e ci hanno trasmesso la loro voglia di vincere. Ogni sfida che intraprendono la iniziano per portarla a compimento raggiungendo il massimo, quest’anno l’obiettivo era la Serie B, ma quello finale sarà la Serie A e ci proveremo fin da subito. - conclude Franco commentando l’arrivo di Barberis - Quando giocammo insieme Andrea era un ragazzino e nel corso degli anni ha fatto un percorso importante anche in Serie A. È un calciatore forte e lo ha dimostrato ed è un acquisto importantissimo; le ambizioni della società si capiscono anche da questo acquisto ma non solo perché la proprietà punta al massimo”.