Monza, Galliani: "Annata del grande sogno. Speriamo anche nella Serie A"

vedi letture

Come riferisce il Monza attraverso una nota ufficiale, nella giornata di ieri, a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale a Milano, il club è stato celebrato per la sua promozione in Serie B dopo 19 anni.

"Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi, unitamente ai componenti dell’Ufficio di Presidenza, ha consegnato un riconoscimento alle squadre di calcio lombarde che recentemente sono state promosse alla categoria superiore, tra cui i biancorossi, rappresentati da Adriano Galliani e Cristian Brocchi.

"Vi posso garantire che Berlusconi, io, Brocchi e tutti i giocatori abbiamo in mente solo una cosa: l'abbiamo definita l'annata del grande sogno. Mi auguro l'anno prossimo di tornare qui per un altro premio" ha dichiarato l'Amministratore Delegato del Monza, che a nome del club ha consegnato al Presidente Attilio Fontana una maglia personalizzata col numero 50, come gli anni compiuti lo scorso 6 luglio dalla Regione Lombardia".