Monza, Galliani: "Carlos Augusto mi ricorda Serginho. Maric? Per me è fortissimo"

Intervista al quotidiano Libero per l'ad del Monza Adriano Galliani che parla delle prime mosse di mercato del club brianzolo in vista della prossima stagione di Serie B: "Berlusconi mi ha dato subito il via libera per l’acquisto a titolo definitivo di Carlos Augusto dal Corinthians, terzino sinistro brasiliano classe 1999. Mi ricorda molto Serginho. Lo stesso vale per Mirko Maric, 25 anni, che l’anno scorso è stato capocannoniere del campionato croato e per me è fortissimo"