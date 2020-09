Monza, Galliani: "Mai pensato a Ciano. Abbiamo in testa una mezza punta, ma non dico nulla"

L’amministratore delegato del Monza Andriano Galliani a margine dell’amichevole contro l’Alessandria ha smentito l’interesse per Camillo Ciano del Frosinone: “Si tratta di un buon giocatore, ma non abbiamo mai pensato a lui, abbiamo in testa una mezza punta, ma non vi dico nulla. - continua Galliani come riporta Monza-news.it - Berlusconi è sempre molto attento a quello che succede al Monza, ha grande passione per questa squadra e mi chiama tutte le sera. Ho sempre il timore che mi dica di non comprare più nessuno, invece vuole sempre migliorare”.