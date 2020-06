Monza, Galliani: "Per arrivare subito in A disposto ad andare a piedi dal Brianteo a San Siro"

L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha parlato ai taccuini di SportWeek della promozione in Serie B della formazione biancorossa: "Un primo passo lo abbiamo fatto. Quando il campionato è stato chiuso a causa del coronavirus, avevamo 16 punti sulla seconda con 11 giornate da giocare: mi viene difficile pensare che non saremmo stati promossi sul campo. Ora, per arrivare subito in Serie A, sono disposto Ada andare a piedi dal Brianteo a San Siro".