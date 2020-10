Monza, Galliani prova un doppio colpo: Pirola in difesa e Romulo a centrocampo

Adriano Galliani vuole chiudere col botto un mercato che ha visto il Monza grande protagonista ed è al lavoro per chiudere due trattative molto diverse fra loro. Per la difesa infatti il club brianzolo punta con decisione al giovane Lorenzo Pirola dell’Inter che ha detto no alle offerte di Pescara e Lecce per il centrale classe 2002 spianando la strada al Monza che nel frattempo è sul punto di cedere all’Ascoli Armando Anastasio, terzino classe ‘96. Lo riferisce Tuttomonza.it parlando poi dell’altro grande obiettivo di Galliani: il jolly di centrocampo Romulo, svincolato, che era già finito nel mirino dei brianzoli a inizio mercato. Il brasiliano classe ‘87 potrebbe essere l’ultimo colpo di mercato, ma per poterlo tesserare sarà necessaria la cessione di un calciatore della lista over.