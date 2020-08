Monza, Galliani si muove per Asencio. Sullo spagnolo anche la Reggina

vedi letture

Protagonista della salvezza del Cosenza, con sette reti in 18 presenze da gennaio in poi, il centravanti Raul Asencio è uno dei giocatori più seguiti in questo primo scorcio di mercato. Lo spagnolo, di proprietà del Genoa, sarebbe infatti finito nel mirino del Monza con Galliani che avrebbe già sondato il terreno sia con il club ligure sia con l’entourage del calciatore in vista della prossima stagione. Lo rivela Tuttomonza.it spiegando che su Asencio c’è anche un’altra neo promossa come la Reggina.