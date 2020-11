Monza, Galliani su Braida: "Ariedo è quasi un fratello. Alla Cremonese farà bene"

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha voluto dare il benvenuto in Serie B all’ex compagno di tante avventura e trattative in rossonero Ariedo Braida, che da dicembre sarà nell’organigramma della Cremonese: “Per me Ariedo è quai un fratello, quando giocava giocava frequentava spesso i membri della società e aveva voglia di imparare. – spiega Galliani al Corriere della Sera – Sono certo che la Cremonese si riprenderà, il presidente Arvedi ha fatto investimenti importanti tanto che a inizio stagione l’avevo inserita fra le avversarie per la promozione. E sono sicuro che Braida farà bene”.