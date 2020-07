Monza, Galliani sul Brianteo: "Se andremo in A lo rifaremo sul modello Atalanta e Udinese"

L’amministrator delegato del Monza Adriano Galliani ha parlato ai microfoni di Binario Sport dei programmi del club per conquistare quella Serie A mai raggiunta nella storia del club brianzolo: “Continueremo a investire su Monzello e sul Brianteo. Lo stadio quest’anno non cambierà anche se verrà apliata la capienza perché divideremo la Curva Nord ricavando uno spazio per gli ospiti e uno per i nostri per un totale di 10mila spettatori. Se poi arriveremo in Serie A rifaremo lo stadio come fatto da Atalanta e Udinese salvando solo la tribuna centrale e facendo una C coperta sugli altri lati, ma ci vorranno 2-3 anni. - continua Galliani come riporta Tuttomonza.it soffermandosi sul mercato – Pessina mi piace molto, lo presi dal Monza prima che fallisse pagandolo comunque 30mila euro anche se si sarebbe svincolato di lì a poco e ci ho visto giusto. Mi spiace che non sia più al Milan. Ibrahimovic? L'ho visto lunedì scorso al Bulgari ma il suo ingaggio è fuori portata. Abbonamenti? La campagna abbonamenti non si potrà fare e per molti mesi la capienza sarà ridotta del 50% o 75%. Se si potrà andare negli stadi a settembre sarà solo a capienza limitata, se tornerà il Covid non sarebbe giusto fare abbonamenti e poi richiudere tutto”.