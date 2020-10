Monza, Galliani sull'infortunio di Finotto: "Non interverremo sul mercato"

Nell'intervista rilasciata a Binario Sport, l'Ad del Monza Adriano Galliani ha parlato anche del mercato: "Infortunio a Finotto? Non interverremo sul mercato per compensare alla sua lunga assenza, abbiamo tanti giocatori molto forti. Abbiamo preso i capocannonieri del campionato polacco e croato e non li abbiamo mai visti, e con loro altri: dateci tempo di avere tutti a disposizione, torneremo in alto alla classifica".