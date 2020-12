Monza, l'augurio di Brocchi: "Balotelli può dare una mano"

Al termine della partita vinta per 2-0 sul campo del Venezia, il tecnico del Monza Christian Brocchi si è espresso così in conferenza stampa: "Sapevamo quanto potesse essere difficile affrontare il Venezia, è una squadra che ha ottenuto ottimi risultati fino a questo momento mentre noi eravamo reduci da qualche passo falso. Per fortuna, ma non avevo dubbi, c'è stata una gran risposta a livello caratteriale. Come dico sempre è l'atteggiamento a fare la differenza. In questi giorni ho deciso di cambiare modulo vista l’assenza dei trequartisti, altri calciatori che potevano ricoprire quel ruolo non mi sono sembrati in grande condizione fisica e non ci potevamo permettere errori contro un avversario in forma e che corre tanto. Ho preferito scegliere una squadra offensiva, ma allo stesso tempo equilibrata grazie alle caratteristiche dei centrocampisti. Piano piano recupereremo tutti e potremo toglierci delle soddisfazioni. Mercato? Tutti contenti per l’arrivo di Balotelli, la speranza è che possa quanto prima trovare una buona condizione fisica e integrarsi in un gruppo già molto affiatato e che ha voglia di fare bene".