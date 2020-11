Monza, Lepore: “Con la SPAL per aumentare l'autostima”. Assenti Brocchi e 3 giocatori

vedi letture

Il terzino del Monza Francesco Lepore ha parlato alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la SPAL di domani: “Questa partita è importantissima per noi, può far crescere ancora l’autostima e dobbiamo prenderla come una sfida che può darci stimoli in più. Siamo una squadra forte in ogni ruolo, ci sono giocatori importanti e chiunque scenda in campo sa cosa fare. Anche la SPAL ha una squadra importante e mi aspetto una bella sfida. - continua Lepore come riporta Tuttomonza.it - Brocchi? Oggi ci ha fatto piacere rivedere mister Brocchi, ha preparato lui la partita e anche se non parte con noi sappiamo che c’è sempre”.

Il tecnico domani sarà ancora assente visto che il medico che lo ha operato gli ha prescritto totale riposto, ma nella giornata di oggi Brocchi ha voluto salutare la squadra e lo staff senza però dirigere l’allenamento di rifinitura. Per quanto riguarda i giocatori saranno assenti Frattesi (frattura del primo dito della mano sinistra), Paletta (contusione alla gamba) e Rigori (trauma contusivo al soleo). Questi i convocati:

Portieri: Sommariva, Di Gregorio, Rubbi

Difensori: Donati, Bellusci, Bettella, Scaglia, Carlos Augusto, Sampirisi, Lepore, Saio, Pirola

Centrocampisti: Fossati, Barberis, D’Errico, Barllà, Armellino, Colpani, Lombardi, Machin

Attaccanti: Gytkjaer, Maric, Marin