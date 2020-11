Monza, Lepore: "Trovarsi contro grandi campioni come Young è uno stimolo in più"

Il difensore del Monza, Franco Lepore, ha parlato ai microfoni di TuttoMonza.it dopo al sfida persa per 1-0 contro l'Inter. "Me la sono vista con Young nel primo tempo, è stato un bel duello sia nel primo tempo quando avevo lui come avversario di fascia, sia nel secondo tempo con altri avversari: trovarsi contro questi giocatori forti e importanti è uno stimolo in più per confrontarsi contro grandi campioni, è stato bello. Per noi la cosa primaria ad oggi è andare in serie A, è un sogno che abbiamo, un obiettivo dichiarato, sarebbe bellissimo affrontare nuovamente queste squadre in A".