Monza, manca solo l'ufficialità per Barillà. Tutto fatto anche per Carlos Augusto

Oramai manca solo l'ufficialità per lo sbarco a Monza di Antonino Barillà, centrocampista in uscita dal Parma. Come riporta Tuttosport, infatti, al giocatore il club brianzolo neo promosso in Serie B ha proposto un triennale "impossibile da rifiutare" con tanto di premi in caso di promozione nella massima serie.

Sempre in entrata è prossimo alla definizione l'acquisto del terzino Carlos Augusto dal Corinthians. Operazione da oltre 4 milioni di euro, con il 60% della futura rivendita del brasiliano che finirà nelle casse della società brasiliana.