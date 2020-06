Monza, Marconi: "Chiunque vorrebbe restare in una squadra vincente"

Il difensore del Monza Ivan Marconi nel corso della trasmissione Binario Sport ha parlato del proprio futuro: "Un giocatore vuole rimanere in una squadra vincente, mi farebbe piacere restare ma non dipende solo da me. - continua Marconi parlando poi della mancata festa promozione - Il nostro unico dispiacere è non aver conquistato la vittoria sul campo”.