Monza, Mota: "Salernitana forte? Vogliamo vincere". Prima convocazione per Balotelli

Turno infrasettimanale per la Serie B, con la 16^ giornata del torneo che domani chiuderà il 2020 come anno solare.

L'ambizioso Monza affronterà tra le mura amiche la Salernitana, e del match ne ha parlato l'attaccante Dany Mota Carvalho: "Possiamo dire che è il momento migliore per affrontare la capolista, veniamo da due vittorie e domani vogliamo la terza: sappiamo che affrontiamo una squadra molto forte, ma giochiamo in casa, a maggior ragione vogliamo la vittoria. Chiaramente la Salernitana ha fatto buone cose, i risultati parlano da soli, ma anche noi stiamo facendo un ottimo lavoro che può portarci a far bene. I ruoli che mi ha dato il mister? Mi trovo bene ovunque mi metta, io sono a disposizione della squadra e questo è l'importante".

Nota a margine su Mario Balotelli: "Tutti conosciamo le sue capacità, potrà darci una mano, ne sono certo. E' fortissimo".

E la nota su Balotelli arriva perché il classe '90 è alla prima convocazione agli ordini di mister Brocchi, che dovrà però rinunciare al difensore Sampirisi e al centrocampista Machin, entrambi alle prese con affaticamento muscolare, e Fossati, appiedato dal giudice sportivo.

Ecco la lista dei 23:

PORTIERI: Di Gregorio, Lamanna, Sommariva

DIFENSORI: Bellusci, Bettella, Carlos Augusto, Donati, Lepore, Paletta, Pirola, Scaglia

CENTOCAMPISTI: Armellino, Barberis, Barillà, Colpani, D'Errico, Frattesi

ATTACCANTI: Balotelli, Boateng, Gytkjaer, Maric, Marin, Mota Carvalho.