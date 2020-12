Monza, non solo Balotelli. Per il centrocampo si punta Garritano del Chievo

Non solo Mario Balotelli, che questa mattina si sottoporrà alle visite mediche e firmerà il contratto fino a fine stagione. Il Monza in vista di gennaio pensa ad altri rinforzi per puntare con decisione a quella Serie A che è obiettivo mai nascosto dalla società fin da inizio stagione. Il nome caldo è quello di Luca Garritano del ChievoVerona, autore di quattro reti in questa prima parte di stagione. Il classe ‘94 può giocare in tutti i ruoli del centrocampo: da esterno sinistro, come sta giocando attualmente, a mezzala e trequartista. Un jolly prezioso che stuzzica, come riporta Tuttosport, il club brianzolo anche se il contratto in scadenza nel 2023 mette il club veneto in una posizione di forza. Il Chievo infatti sembra intenzionato a lasciar partire Garritano solo di fronte a un’offerta irrinunciabile.