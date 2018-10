Monza, per Fossati contratto fino al 2020 con opzione in caso di B

Queste le formazioni ufficiali della gara di questa sera, in programma alle ore 21:00 e valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, tra Manchester United e Juventus. Manchester United (4-2-3-1): De Gea, Young, Smalling, Lindelof, Shaw, Matic, Pogba, Mata,...

Bor.Dortmund, Favre: "Atletico fra le grandi. Paco in campo? Vedremo"

BBC: 54 campionati, 11 in Europa. United-Juve, scontro tra titani

Verso United-Juve, per il Daily Star Mata da 10 dietro a Lukaku

CR7 contro il passato in Champions: i numeri avvisano Mourinho

Vidic esalta CR7: "Giocatori così sono essenziali, dei modelli per tutti"

PSV, Angeliño: "Abbiamo perso sempre per piccoli errori"

AEK-Bayern Monaco, le formazioni: Gnabry nel tridente. James in mezzo

Monaco, prima in Champions per Henry: "Ci aiuterà a ritrovare fiducia"

Porto, Conceicao: "Tosta con la Lokomotiv: la nostra storia non basta"

Continuità, questa sconosciuta. 20 mister per l'Amburgo nell'era Merkel

Club Brugge, Denswil: "Monaco in momento duro, noi abbiamo fiducia"

Ajax-Benfica, le formazioni: De Jong e De Ligt in vetrina dal 1'

Emergono dettagli sul contratto che legherà il centrocampista Marco Ezio Fossati al Monza a partire da gennaio. L'ex calciatore del Verona firmerà infatti un contratto fino al 2020, con opzione per altre due stagioni in caso di Serie B, con i brianzoli. Lo rivela Hellaslive.it spiegando che Fossati ha rinunciato alle proposte di Virtus Entella e Brescia.

