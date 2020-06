Monza, per l'attacco spunta un'altra pista estera: Mamba del Paderborn

Non solo Maric. Il Monza per rinforzare l'attacco nella prossima stagione punta anche un altro giocatore che milita all'estero. Si tratta di Streli Mamba, classe '94 del Paderborn. Il giocatore in questa stagione di Bundesliga ha segnato cinque reti in 24 presenze. Lo riferisce Sky Sport.