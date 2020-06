Monza, per la difesa spunta Luka Bogdan del Livorno

Dopo gli interessamenti di Brescia e Roma nel mercato di gennaio per Luka Bogdan nella prossima stagione si potrebbero aprire le porte di una squadra ambiziosa e che punta al salto in Serie A come il neopromosso Monza. Secondo quanto riferito da Metropolitanmagazine.it il centrale classe ‘96, che ha altri tre anni di contratto con il Livorno, è uno degli obiettivi della squadra brianzola dopo la promozione in Serie B tanto che il duo Galliani-Antonelli sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 2,5 milioni di euro per il cartellino del croato.