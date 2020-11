Monza, problemi fisici per Brocchi: in dubbio la presenza del tecnico contro il Pordenone

Problemi fisici per mister Brocchi alla vigilia del match contro il Pordenone. Il tecnico biancorosso, infatti, rischia di non andare in panchina domani a causa di una colica renale: nelle prossime ore verranno valutate le condizioni dell'allenatore dei brianzoli, in caso di forfait è pronto il vice Lazzarini.