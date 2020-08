Monza, proposto l'attaccante Cerri. La dirigenza valuta se provare il colpo o no

Secondo quanto rivelato da Tuttomonza.it nelle ultime ore sarebbe stato offerto al club brianzolo il centravanti Alberto Cerri, 19 presenze e due reti in stagione con le maglie di Cagliari e SPAL, in vista della prossima stagione. Il classe ‘96 è di proprietà del club sardo che potrebbe cederlo – probabilmente in prestito, ma non è esclusa la cessione a titolo definitivo – nel prossimo mercato. Galliani e Antonelli valuteranno nei prossimi giorni se approfondire il discorso o meno.