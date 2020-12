Monza, Raiola su Balotelli: "Diverso da tutti. Genera emozioni speciali, come Villeneuve"

Nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport il procuratore Mino Raiola ha parlato anche di Mario Balotelli, che da ieri è ufficialmente un calciatore del Monza in Serie B: “Lui il mio più grande cruccio? No. È semplicemente fatto così, uno assolutamente diverso. Diverso da tutti. D’altronde non sarebbe Mario Balotelli. È un atleta che genera emozioni speciali come, fuori dal calcio, come era Villeneuve. Un eroe romantico e un po’ ribelle. Balotelli può deludere nel Brescia, perché il sogno è sempre più bello della realtà e la realtà rovina il sogno. - continua Raiola - Mario ora riparte dall’ambizioso club cadetto di Berlusconi e Galliani, ha 30 anni che sono un'età perfetta e non dite che è vecchio, soprattutto al giorno d'oggi. E poi lui non diventerà mai vecchio, noi lo diventeremo, ma lui no”.