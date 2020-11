Monza-Reggina 0-0 all'intervallo: la squadra di Brocchi non riesce a sfondare

Solo 0-0 a fine primo tempo per il Monza che non è riuscito a sbloccarsi contro la Reggina. Qualche giallo di troppo e zero reti in questa sfida che potrebbe accendersi da un momento all'altro. FINE PRIMO TEMPO: Monza-Reggina 0-0.