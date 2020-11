Monza-Reggina 1-0, le pagelle: Mota decisivo, Plizzari non basta agli amaranto

Queste le valutazioni date a Monza-Reggina, gara finita 1-0 per i brianzoli.

Monza-Reggina 1-0

Marcatori: 54’ Mota (M)

MONZA

Lamanna 6 – Partita senza troppe sofferenze per il portiere monzese, che raramente si trova a sventare pericolose conclusioni della Reggina.

Donati 6 – Ingaggia un duello molto intenso con Di Chiara, che in più di un’occasione lo costringe a pensare maggiormente alla fase difensiva.

Bellusci 6,5 – Sempre puntuale con le sue chiusure difensive, difficilmente viene superato dagli attaccanti amaranto.

Paletta 7 – Tra i migliori nella formazione di Brocchi. Imperioso nel governare l’area di rigore, fermando diversi attacchi avversari, per poi far ripartire con qualità l’azione.

Carlos Augusto 6,5 – Instancabile sulla corsia di sinistra. Nella ripresa sfiora il 2-0, con un velenoso tiro-cross che centra la traversa.

Frattesi 6,5 – Sempre il primo a ringhiare sui portatori di palla avversari, per poi proporsi in avanti con i suoi soliti inserimenti senza palla.

Barberis 6 – In un primo tempo molto equilibrato, cerca di far girare la palla il più velocemente possibile e talvolta ci riesce. (Dal 59’ Fossati 6 – Porta freschezza alla mediana in vista del finale di gara)

D’Errico 6,5 – Tra i più attivi nel primo tempo, sia in fase di rifinitura che di conclusione. Sfiora infatti il gol dopo pochi minuti. (Dal 59’ Barillà 6,5 – Non patisce l’emozione di giocare contro la squadra in cui è cresciuto, risultando tra i più incisivi nella fase finale della sfida)

Boateng 5 – Non riesce a dare la solita qualità tra le linee. Completa la sua gara da dimenticare con l’errore dal dischetto. (Dal 79’ Colpani s.v.)

Gytkjaer 6 – In una delle poche palle gol del match, sfiora il gol di testa mandando la palla ad un soffio dal palo. (Dal 59’ Maric 5,5 – Spreca una comoda occasione nel finale, che avrebbe potuto chiudere la gara)

Mota 7 – Dopo un primo tempo piuttosto anonimo, si scatena nella ripresa siglando il gol della vittoria e procurandosi il rigore poi sbagliato da Boateng.

REGGINA

Plizzari 7 – Il migliore in maglia amaranto. Tiene a galla i suoi nella ripresa, respingendo il rigore di Boateng e la conclusione di Colpani nei minuti finali.

Del Prato 6 – In una partita praticamente perfetta sul piano difensivo, perde il confronto aereo con Mota in occasione del gol del Monza.

Cionek 6 – Si rende protagonista con diverse buone chiusure, tra cui quella su Maric nella ripresa.

Rossi 6 – Deve abbandonare il campo per infortunio dopo soli 20 minuti. (Dal 21’ Stvaropoulos 6 – Sostituisce al meglio il compagno, facendosi trovare pronto quando viene chiamato in causa)

Situm 5,5 – Soffre terribilmente il confronto sulla sua corsia di competenza, contro uno scatenato Carlos Augusto. (Dall’81’ Rivas s.v.)

Bianchi 5,5 – Fatica ad emergere nel corso della partita, sia sul piano del contenimento che in fase offensiva.

De Rose 6 – Prova dare geometrie alla squadra, riuscendoci a fasi alterne per la costante pressione dei centrocampisti avversari.

Di Chiara 6,5 – La sua prova migliora con il passare die minuti, vista la sua continua spinta sulla corsia di sinistra.

Folorunsho 5 – Dopo un buon primo tempo, commette una grave ingenuità rimediando il secondo giallo ad inizio ripresa e lasciando i suoi in dieci.

Bellomo 6 – Nella ripresa è tra i pochi che provano a creare qualche patema d’animo alla retroguardia del Monza.

Lafferty 5,5 – Viene contenuto nel migliore dei modi dai centrali brianzoli, faticando a rendersi pericoloso. (Dal 59’ Denis 5,5 – Con il suo ingresso in campo, non cresce la pericolosità offensiva della Reggina)