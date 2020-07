Monza, Rigoni: "Ci sono i presupposti per essere protagonisti anche in B"

Il centrocampista del Monza Nicola Rigoni intervistato da Pianetaserieb.it ha parlato della prossima stagione di Serie B e della voglia di essere protagonisti anche nella serie superiore: “Nel progetto Monza ho trovato la voglia di fare qualcosa di importante nel più breve tempo possibile, e gli investimenti fatti in questi diciotto mesi dalla nuova proprietà sono sotto l’occhio di tutti. Purtroppo l'infortunio alla prima giornata ha pesato perché mi ha tenuto fuori per due mesi e ho dovuto recuperare pure una parte della preparazione estiva. Quest'anno però parto avvantaggiato da questo punto di vista e spero di dare il mio contributo fin dall'inizio. - continua Rigoni - Le ambizioni della società sono importanti e ci sono molte pressioni per ottenere il risultato. Ma abbiamo dimostrato anche con la stagione scorsa che la squadra ha risposto bene e con molta maturità in tutte le occasioni. Ci sono i presupposti per essere protagonisti e di sicuro noi non ci tireremo indietro”.