Monza, sabato amichevole contro la Pro Sesto. E si lavora ad altre gare

vedi letture

Il Monza scalda i motori in vista della prossima stagione e sabato prossimo scenderà in campo contro la Pro Sesto, calcio d'inizio alle ore 20:45. Il club brianzolo sta inoltre lavorando ad altre gare di preparazione in vista dell'avvio del campionato di Serie B e nei prossimi giorni comunicherà le altre tappe d'avvicinamento al via della stagione 20/21.