Monza-Salernitana 3-0, le pagelle: subito Balotelli, Belec evita la goleada

Monza-Salernitana 3-0

Marcatori: 4'pt Balotelli, 45'pt Barillà, 45'st Armellino

Monza

Di Gregorio 6 - Salernitana non pervenuta, la chance capita ad Anderson che lo grazia a porta vuota. Si deve impegnare solo su Di Tacchio.

Carlos Augusto 7,5 - Quando fu presentato alla stampa si disse che era di un’altra categoria, lo sta dimostrando settimana dopo settimana. Due assist, corsa continua fino al 95’ e duello stravinto con Casasola.

Bettella 6 - In qualche intervento non sempre lucidissimo, ma marcare Djuric non è semplice. Ma gestisce tutto con disinvoltura.

Bellusci 5,5 - L’ammonizione certifica un pomeriggio non pienamente sufficiente, non a caso viene sostituito dal mister. Si fa scappare Anderson che, in area, sbaglia a porta vuota. Ma l’errore difensivo resta. (Dal 15’st Paletta 6 - Entra quando la Salernitana è mentalmente fuori gara e viene tutto facile).

Donati 7 - Moto perpetuo sulla corsia di competenza, in mezzo a tanti grandi nomi si rischia di sottovalutare il grande girone d’andata che sta disputando. Insostituibile.

Frattesi 7 - Torna titolare dopo due partite e si fa rispettare con un assist e una corsa continua che mette in seria difficoltà un calciatore esperto come Lopez. Sfiora anche la rete, ma Belec fa il miracolo. (Dal 42’st Armellino 6,5 - Entra e segna, anche con un pizzico di fortuna).

Barberis 7,5 - E pensare che in questa squadra non è un titolare inamovibile. Prova strepitosa, tutti i palloni più pericolosi passano dalle sue parti. Migliore in campo.

Barillà 7,5 - Secondo gol consecutivo, i suoi inserimenti dalle retrovie stanno diventando un fattore e uno schema evidentemente studiato in allenamento.

Boateng 7 - Che fosse di un’altra categoria non ci sono dubbi, merita un voto alto perché si è calato benissimo nella realtà della B . Di livello assoluto anche nelle giocate semplici. (Dal 30’st D’Errico 6- Subito vivace, sfiora il tris con un bel tiro).

Dani Mota 6,5 - Quanto corre questo ragazzo che, se fosse un pochino più lucido sotto porta, sarebbe quasi a livello dei blasonati compagni.

Balotelli 6,5 - Ci mette 4 minuti per presentarsi nel migliore dei modi ai suoi nuovi tifosi, certamente una delle reti più facili della carriera. Non al top fisicamente, si spegne e poi si riaccende nel finale di primo tempo mandando in porta Frattesi in bello stile. (Dal 15’st Maric 6 - Qualche spunto interessante).

Salernitana

Belec 6,5 - Se il risultato è “solo” di 3-0 c’è tanto del portiere granata, strepitoso tre volte in 10 minuti. Non può nulla sulle reti del Monza.

Aya 5 - Non ha giocato malissimo, anzi un paio di volte è determinante di testa, ma quando esci dal campo con uno 0-3 non puoi promuovere i difensori.

Gyomber 5 - Inizia subito in sofferenza a cospetto di Balotelli, rischia il giallo e poi lo becca con merito. Un miracolo nella ripresa aggiusta un pochino il giudizio, ma non cambia la sostanza.

Mantovani 5 - Si percepisce subito non sia il solito Mantovani, quasi come se avesse timore reverenziale nei confronti dei mostri sacri del Monza. Suo l’errore in occasione della rete di Balotelli. Esce dopo 25 minuti. (Dal 25’pt Kupisz 4,5 - Entra per dare maggiore equilibrio e spinta sulla fascia, non si è mai visto).

Casasola 5 - Gli esterni del Monza sgusciano da tutte le parti, quando il centrocampo è in affanno inevitabilmente i terzini soffrono di più. In evidente affanno, del resto le ha giocate tutte e 16 senza mai riposare.

Lopez 5 - Chiude una gara già non brillante con una deviazione involontaria nella propria porta. Carlos Augusto e Frattesi sono i peggiori clienti che gli potessero capitare.

Di Tacchio 5,5 - E’ vero che non è il solito leone indomabile che recupera un sacco di palloni, ma al suo fianco c’è uno Schiavone perennemente in ritardo e deve convivere con l’inferiorità numerica.

Schiavone 4,5 - Troppo lento e compassato per impensierire il fortissimo centrocampo avversario. (Dal 25’st Dziczek 5 - Non ha inciso).

Anderson 4,5 - Ha l’occasione per pareggiarla, sbaglia a porta vuota e da quel momento si eclissa. Alterna troppo spesso gare pregevoli a match inguardabili. E così non ci sarà mai il salto di maturità. (Dal 25’st Cicerelli 5 - La fotografia del suo momento è tutta in un tiro in curva da posizione ravvicinata).

Djuric 5 - Reclama per un rigore, si fa ammonire e si innervosisce uscendo progressivamente dal match. (Dal 35’st Giannetti sv).

Tutino 5,5 - Avvia l’azione che potrebbe portare al pareggio della Salernitana, poco dopo ha una buona occasione ma calcia debolmente. (Dal 35’st Gondo sv).