Monza, Scaglia: "Dobbiamo dare un segnale". Balotelli non convocato per il Venezia

vedi letture

Filippo Scaglia, difensore del Monza, intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club brianzolo, presenta così la sfida di domani con il Venezia: "Dopo la sconfitta contro la Reggiana c'è tanta voglia di scendere in campo e di dare un segnale. L'ultima partita è andata male ma non ci deve far perdere di vista tutte le cose positive che abbiamo fatto fino a oggi e il lavoro che stiamo facendo quotidianamente. Le battute d'arresto possono starci, il bello del calcio è che ti dà la possibilità di rifarti dopo pochi giorni.

Il Venezia è una delle rivelazioni del campionato. E' una squadra che la categoria la conosce bene e che sta facendo bene in questo inizio di campionato. Ha un allenatore molto preparato che ha dato una sua identità al gioco. Ci potrà mettere in difficoltà ma altrettanto noi possiamo fare lo stesso. Dobbiamo tirar fuori i nostri punti di forza per cercare la vittoria.

I tifosi hanno ragione. Li sentiamo sempre con noi nonostante la chiusura degli stadi. Sappiamo che ci possono lo stesso dare una mano, anche se riaverli allo stadio ovviamente sarebbe tutt'altra cosa. Il gruppo dà sempre il 100% per questa maglia ogni volta che scende in campo. Le cose possono andare bene o male l'importante è che ci sia sempre l'impegno. Per i tifosi è anche questo che conta. Cercheremo di fare di tutto per portare a casa il massimo".

Convocati

Al termine della rifinitura della vigilia, svolta in mattinata a Monzello, Mister Brocchi ha convocato 22 giocatori per Venezia-Monza, gara in programma venerdì 11 dicembre alle 19 allo Stadio Penzo e valida per l'undicesima giornata della Serie BKT 2020-21. Di seguito la lista completa:

Portieri: Lamanna, Sommariva, Di Gregorio.

Difensori: Donati, Bettella, Scaglia, Carlos Augusto, Sampirisi, Lepore, Pirola.

Centrocampisti: Fossati, Barberis, Barilla, Armellino, Colpani, Machin, Frattesi, Rigoni.

Attaccanti: Maric, Marin, Mota, Gytkjaer.