Monza, Scaglia: "Stagione condotta in modo esemplare. Sapevamo di dovercela fare”

"La stagione è stata condotta in modo esemplare e sin da subito sapevamo che dovevamo farcela”.

Ai microfoni di pianetaserieb.it, esordisce così Filippo Scaglia, difensore del Monza. Proprio a proposito del club brianzolo: "Parliamo di una società che ha alle spalle anni di trionfi ed esperienze al massimo del calcio mondiale con tutti i successi avuti negli anni. Far parte di una società del genere è un motivo di grandissimo orgoglio; ovviamente fa parte del gioco sapere che ci sono tante pressioni e sono quasi sempre pressioni a vincere perché questo ci viene questo. L’idea della società è quella di provare a vincere il campionato di Serie B per portare il Monza lì dove non è mai stato. Per le neopromosse dalla Serie C sarà molto particolare: in questo momento la B sta giocando e noi partiremo come se fosse una stagione normale. La situazione è molto particolare per tutti e bisogna sapere che c’è tanto tempo e il mister, col suo staff, ha ben chiaro il programma da fare. È giusto rivedersi e riprendere confidenza col campo perché è dal 10 marzo che non ci si allena sul campo: manca il rettangolo verde, la palla, e la situazione di gioco. Dobbiamo arrivare a settembre al massimo e far capire che l’obiettivo è quello di fare un campionato importante cercando di raggiungere un grande obiettivo”.