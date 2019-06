© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo le tre reti in 10 presenze con la maglia del Padova, dove era arrivato a gennaio, per Jerry Mbakogu le richieste non mancano. Il nigeriano classe ‘92 infatti piace molto a Livorno e Cosenza in Serie B, ma nelle ultime ore è finito nel mirino anche di uno dei club più ambiziosi della Serie C. Si tratta, come riferiscono i colleghi de La Gazzetta dello Sport, del Monza di Galliani che nella prossima stagione vuole dare nuovamente l’assalto alla promozione in cadetteria.