Monza, si continua a lavorare per Ciano. Ma la distanza col Frosinone è ampia

vedi letture

Il Monza continua a scandagliare il mercato alla caccia di profili importanti per rinforzare la rosa a disposizione di Brocchi. Nelle ultime ore il club brianzolo avrebbe accelerato per portare in biancorosso Camillo Ciano del Frosinone. Lo riferisce Monza-news.it spiegando che al momento la distanza fra domanda e offerta resta ancora alta e servirà tempo per trovare, eventualmente un accordo.