Monza, Sommariva da terzo portiere a titolare causa Covid: "Neanche il tempo di emozionarmi"

Il portiere del Monza Daniele Sommariva si è trovato in questo inizio di campionato catapultato dal ruolo di terzo a quello di titolare del Monza a causa della positività al Covid-10 che ha colpito i primi due portieri (Di Gregorio e Lamanna). Intervistato da La Gazzetta dello Sport il giocatore ha parlato così della situazione: “È successo tutto velocemente. Neppure il tempo di emozionarmi che mi sono trovato in campo. - continua Sommariva autore di una grande parata su Palombi nell’ultimo turno a due anni dall’ultima gara da titolare – Lamanna? Con lui c’è un rapporto speciale. È stato un maestro, mi veniva a prendere quando ancora non avevo la patente e dividevamo la camera in ritiro. Chievo? Se ci sarà bisogno, farò di tutto per farmi trovare pronto”.