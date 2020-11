Monza, Sommariva: "Giocare è sempre bello, ma rispetto le gerarchie"

Intervistato nel corso della trasmissione Binario Sport il portiere del Monza Daniele Sommariva ha parlato del ruolo da titolare rivestito in queste ultime giornate spiegando però di rispettare le gerarchie all’’interno del gruppo: “È sempre bello giocare, ma è chiaro che ci sono delle gerarchie. Con Lamanna e Di Gregorio c’è un ottimo rapporto, con il primo soprattutto perché ci conosciamo dai tempi del Genoa. Sicuramente diventare il titolare del Monza è un obiettivo, ma non solo per me, perché questa è una società forte, in crescita e con ambizioni importanti. Io cerco di lavorare al meglio, farmi trovare pronto e sfruttare le occasioni per poter continuare il mio percorso in questa squadra e magari un giorno esserne il titolare. - conclude Sommariva parlando poi del suo idolo – Il mio modello è Buffon”.