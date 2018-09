Monza, suggestione Kakà: il Pordenone risponde con Ronaldinho

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Il nuovo Monza pensa a Kakà, anche se l'affare sembra oggettivamente difficile se non impossibile. Intanto il Pordenone, attraverso i propri canali social, ha 'risposto' alla formazione brianzola postando un'immagine con Ronaldinho in maglia neroverde. I ramarri, sui propri canali ufficiali, non sono nuovi a uscite ironiche del genere.